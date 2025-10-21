Скидки
Сериал Терапия от Эппл, 3-й сезон — дата выхода, когда выйдет, кадры

Третий сезон сериала «Терапия» от автора «Теда Лассо» выйдет 28 января — первые кадры
Комментарии

Компания Apple представила дебютные кадры третьего сезона сериала «Терапия». Комедийная драма от создателя «Клиники» Билла Лоуренса вернётся в онлайн-кинотеатр Apple TV уже 28 января.

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Ранее шоураннер отмечал, что задумывал «Терапию» в формате трёх сезонов. Однако с учётом роста популярности шоу наверняка получит продолжение.

Сериал «Терапия» рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную. Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»).

