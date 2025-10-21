Появился новый кадр второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера 17 декабря

В преддверии выхода второго сезона фантастического сериала «Фоллаут» издание Empire показало ещё один новый кадр из новых эпизодов.

Напомним, продолжение «Фоллаута» приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовой игре Fallout: New Vegas. Премьера состоится 17 декабря.

Фото: Empire

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел в апреле 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. Шоу также продлили на третий сезон, работа над которым уже идёт.

Сюжет рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель.