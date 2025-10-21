Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый кадр второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера 17 декабря

Появился новый кадр второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера 17 декабря
Комментарии

В преддверии выхода второго сезона фантастического сериала «Фоллаут» издание Empire показало ещё один новый кадр из новых эпизодов.

Напомним, продолжение «Фоллаута» приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовой игре Fallout: New Vegas. Премьера состоится 17 декабря.

Фото: Empire

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел в апреле 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. Шоу также продлили на третий сезон, работа над которым уже идёт.

Сюжет рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель.

Материалы по теме
Фото
Первый постер второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера в декабре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android