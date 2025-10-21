«FURIA — один из претендентов на победу на мэйджоре»: Pimp — о шансах бразильцев в CS 2

Аналитик и бывший профессиональный игрок Якоб Pimp Виннече поделился мнением о шансах FURIA Esports на грядущем StarLadder Budapest Major 2025. В своём посте в соцсети «X» эксперт отметил впечатляющий прогресс бразильского коллектива и выразил уверенность, что команда Габриэля FalleN Толедо способна побороться за чемпионский титул:

FURIA — один из претендентов на победу на мэйджоре. Я уже говорил это раньше и с удовольствием повторю: для меня это второе самое впечатляющее событие за весь год. Весенний успех Vitality вне конкуренции, но то, что FalleN и FURIA к концу 2025-го реально заставили говорить о себе как о возможных чемпионах мэйджора… Снимаю шляпу!

FURIA недавно обошла Team Falcons и поднялась на вторую строчку мирового рейтинга Valve. Этот успех пришёл после победы на Thunderpick World Championship 2025, где бразильцы в финале совершили камбэк против Natus Vincere, выиграв серию со счётом 3:2.