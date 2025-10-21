Скидки
Hally объяснил, почему Zont1x не появился во «Вписке»

Hally объяснил, почему Zont1x не появился во «Вписке»
Тренер Team Spirit Сергей hally Шаваев рассказал, почему украинский игрок Мирослав Zont1x Плахотя не участвовал в съёмках шоу «Вписка». По словам наставника, решение было полностью за самим киберспортсменом:

Касаемо Мирослава и «Вписки». Это решение Мирослава не принимать участие в съёмках — не его формат, и он ему неинтересен, никаких подтекстов нет.

Съёмки шоу проходили в тот период, когда активно обсуждались слухи о возможной замене Плахоти в составе Spirit. Многие фанаты связывали его отсутствие с предстоящими изменениями в команде, однако Шаваев опроверг подобные догадки.

Напомним, Zont1x покинул Team Spirit в начале сентября 2025 года. По официальной версии, игрок сам попросил об уходе из-за личных обстоятельств. Его место в составе занял Андрей tN1R Татаринович.

