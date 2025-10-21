Hally объяснил, почему Zont1x не появился во «Вписке»

Тренер Team Spirit Сергей hally Шаваев рассказал, почему украинский игрок Мирослав Zont1x Плахотя не участвовал в съёмках шоу «Вписка». По словам наставника, решение было полностью за самим киберспортсменом:

Касаемо Мирослава и «Вписки». Это решение Мирослава не принимать участие в съёмках — не его формат, и он ему неинтересен, никаких подтекстов нет.

Съёмки шоу проходили в тот период, когда активно обсуждались слухи о возможной замене Плахоти в составе Spirit. Многие фанаты связывали его отсутствие с предстоящими изменениями в команде, однако Шаваев опроверг подобные догадки.

Напомним, Zont1x покинул Team Spirit в начале сентября 2025 года. По официальной версии, игрок сам попросил об уходе из-за личных обстоятельств. Его место в составе занял Андрей tN1R Татаринович.