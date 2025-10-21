Представлен новый персонаж Honkai: Star Rail — пятизвёздочный дебаффер Георгина

Студия HoYoverse представила следующего играбельного персонажа для своей игры Honkai: Star Rail — девушку по имени Георгина. Вероятно, она появится в HSR вместе с выходом версии 3.8 в декабре.

Судя по первому арту, играбельная версия Георгины станет следовать пути небытия (накладывать дебаффы на врагов) и наносить огненный урон в бою. Как она будет связана с сюжетом, пока неясно.

Сладкие грёзы сжигают Вечно горящий Особняк, стирая любые намёки на её существование. Разрушение, Память… Цветы предательства распускаются в их владениях… Кто может воспламенить её вновь и посулить возвращение в позабытый всеми мир грёз?

Пока же игроки в Honkai: Star Rail готовятся к релизу версии 3.7 — его покажут на стриме уже 24 октября.