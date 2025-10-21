Скидки
Новый трейлер комедийной драмы «Элла Маккей» с Эммой Маки и Вуди Харрельсоном

Создатели предстоящего фильма «Элла Маккей» опубликовали новый полноценный трейлер проекта в жанре драмеди. Картина выйдет в зарубежных кинотеатрах 12 декабря.

Фильм расскажет о молодой девушке, которая неожиданно занимает пост губернатора и теперь пытается удержать хрупкий баланс между обычной жизнью и политической карьерой. Главную роль сыграла звезда «Полового воспитания» Эмма Маки.

Видео доступно в группе Kino OnAir во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Джек Лауден, Кумэйл Нанджиани и Ребекка Холл. Режиссёром «Эллы Маккей» стал Джеймс Л. Брукс («Лучше не бывает», «Джерри Магуайер»).

