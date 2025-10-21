Скидки
Фильм Мортал Комбат 2: точная дата выхода, когда выйдет

Фильм «Мортал Комбат 2» выйдет на неделю раньше — 8 мая
Кинокомпания Warner Bros. объявила об ещё одном переносе фильма «Мортал Комбат 2». Картина по культовой серии игр Mortal Kombat должна была выйти 24 октября, затем — 15 мая 2026 года, однако теперь премьера состоится на неделю раньше — 8 мая. С чем связан новый перенос, неизвестно.

В новой картине чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана.

Главные роли в «Мортал Комбат 2» сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд.

