Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы военной драмы «Август» превысили 1 млрд рублей

Сборы военной драмы «Август» превысили 1 млрд рублей
Аудио-версия:
Комментарии

21 октября сборы фильма «Август» в российском прокате достигли 1 млрд рублей. Это произошло спустя четыре недели проката — премьера военной драмы состоялась 25 сентября.

Фото: ЕАИС

Это уже шестой фильм, которому удалось достичь этого результата в 2025 году. Ранее 1 млрд рублей в российском прокате также собрали «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед» и «Кракен».

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).

Материалы по теме
Что нужно знать про второй сезон сериала «Олдскул»
Что нужно знать про второй сезон сериала «Олдскул»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android