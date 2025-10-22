Расписание первых игр четвёртого раунда группового этапа Worlds 2025 по League of Legends

Во вторник, 22 октября, продолжится чемпионат мира по League of Legends — Worlds 2025. Команды сразятся в рамках четвёртого раунда швейцарской стадии, где борьба за выход в плей-офф становится всё напряжённее. Формат матчей — best-of-3, что оставляет пространство для камбэков и неожиданных развязок.

Расписание матчей Worlds 2025 на вторник, 22 октября:

11:00. Hanwha Life — CTBC Flying Oyster;

14:00. G2 Esports — FlyQuest.

Мировое первенство проходит с 14 октября по 9 ноября в Пекине, Шанхае и Чэнду. В турнире участвуют 17 сильнейших коллективов планеты, а общий призовой фонд составляет $ 5 млн. Победитель получит $ 1 млн.