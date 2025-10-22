Скидки
Расписание первых игр четвёртого раунда группового этапа Worlds 2025 по League of Legends

Расписание первых игр четвёртого раунда группового этапа Worlds 2025 по League of Legends
Во вторник, 22 октября, продолжится чемпионат мира по League of LegendsWorlds 2025. Команды сразятся в рамках четвёртого раунда швейцарской стадии, где борьба за выход в плей-офф становится всё напряжённее. Формат матчей — best-of-3, что оставляет пространство для камбэков и неожиданных развязок.

Расписание матчей Worlds 2025 на вторник, 22 октября:

  • 11:00. Hanwha Life — CTBC Flying Oyster;
  • 14:00. G2 Esports — FlyQuest.

Мировое первенство проходит с 14 октября по 9 ноября в Пекине, Шанхае и Чэнду. В турнире участвуют 17 сильнейших коллективов планеты, а общий призовой фонд составляет $ 5 млн. Победитель получит $ 1 млн.

