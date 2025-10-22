Call of Duty: Black Ops 7 по-прежнему хотят выпустить 14 ноября, а не 7
Вчера инсайдер TheGhostOfHope сообщил, что Activision может сдвинуть релиз Call of Duty: Black Ops 7 на более ранний срок, то есть с 14 ноября на 7.
События Call of Duty: Black Ops 7 развернутся в 2035 году — уже после финала Black Ops 2. Мир находится на грани хаоса после событий предыдущих частей подсерии — команда Black Ops под руководством Дэвида Мэйсона должна устранить угрозу в лице манипулятивного злодея, который пытается управлять обществом с помощью страха.
Релиз Black Ops 7 состоится на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. На выходе в игре будет доступно 18 карт для мультиплеера, 30 видов различного оружия и возможность прокачки престижа.
