Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Майкл Джей Фокс объяснил, почему «Назад в будущее» до сих пор актуальная франшиза

Майкл Джей Фокс объяснил, почему «Назад в будущее» до сих пор актуальная франшиза
Аудио-версия:
Комментарии

Майкл Джей Фокс, звезда «Назад в будущее», в недавнем интервью поразмышлял на тему того, почему франшиза до сих пор пользуется бешеной популярностью.

По мнению Фокса, «Назад в будущее» откликается в сердцах людей, поскольку она затрагивает актуальные для современных людей темы, одна из них — культура травли и буллинга, в том числе некая травля самого себя.

Меня не перестаёт удивлять, насколько сильно «Назад в будущее» повлияла на молодёжь. Сейчас мы живём в культуре травли. У нас повсюду есть хулиганы — не нужно указывать пальцем, кто именно, но их много. В этом фильме Бифф — задира. Время работает против нас. Для меня лично болезнь Паркинсона — тоже в своём роде травля. Я думаю, что у многих фильм откликается, потому что он затрагивает струны их души.

«Назад в будущее» — культовая франшиза, которая оказала огромное влияние на поп-культуру. Всего вышло три части.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android