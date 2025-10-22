Майкл Джей Фокс объяснил, почему «Назад в будущее» до сих пор актуальная франшиза

Майкл Джей Фокс, звезда «Назад в будущее», в недавнем интервью поразмышлял на тему того, почему франшиза до сих пор пользуется бешеной популярностью.

По мнению Фокса, «Назад в будущее» откликается в сердцах людей, поскольку она затрагивает актуальные для современных людей темы, одна из них — культура травли и буллинга, в том числе некая травля самого себя.

Меня не перестаёт удивлять, насколько сильно «Назад в будущее» повлияла на молодёжь. Сейчас мы живём в культуре травли. У нас повсюду есть хулиганы — не нужно указывать пальцем, кто именно, но их много. В этом фильме Бифф — задира. Время работает против нас. Для меня лично болезнь Паркинсона — тоже в своём роде травля. Я думаю, что у многих фильм откликается, потому что он затрагивает струны их души.

«Назад в будущее» — культовая франшиза, которая оказала огромное влияние на поп-культуру. Всего вышло три части.