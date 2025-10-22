Второй сезон сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой стартует 14 января 2026 года
Apple объявила, что второй сезон сериала «Захваченный рейс» стартует на Apple TV уже 14 января 2026 года. Вместе с этим компания показала очень короткий тизер с Идрисом Эльбой, который исполнил главную роль в первой части.
Во втором сезоне сериала вместе с Эльбой снялись Тоби Джонс («Шерлок»), Лиза Викари («Тьма») и Кристиана Пауль («Двойник»).
Первый сезон «Захваченного рейса» вышел в 2023 году и рассказывал историю пассажира Сэма Нельсона. Герой направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватили террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности.
Комментарии
