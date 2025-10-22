Режиссёр «Заклятия 4» ещё раз подтвердил, что фильм не получит продолжения
Режиссёр Майкл Чавес в интервью в очередной раз подтвердил, что четвёртая часть «Заклятия» с подзаголовком «Последний обряд» не получит сиквел.
О том, что квадриквел завершит основную франшизу, говорилось и ранее, но Чавес решил поговорить об этом ещё раз. Если вдруг кто-то забыл, то новых фильмов по франшизе выпускать не будут, однако не стоит забывать о возможности создателей выпустить сериал.
Всё готово. Это последняя глава… поэтому мы назвали её «Последний обряд». Это последний фильм. Других фильмов «Заклятие» не будет. Это точно конец.
