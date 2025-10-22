Скидки
Появились свежие кадры второго сезона сериала «Ван Пис»

Появились свежие кадры второго сезона сериала «Ван Пис»
Netflix показал немного свежих кадров второго сезона сериала «Ван Пис». На них можно увидеть некоторых основных персонажей.

Новые кадры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон расскажет о путешествии знаменитой команды по опасному течению Гранд Лайн. Первый сезон шоу вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков.

«Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось. Премьера второго сезона состоится в 2026 году, точной даты пока что нет.

