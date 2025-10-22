Скидки
Дакота Джонсон снимет свой первый фильм — с Джессикой Альбой и певицей Charli XCX

Дакота Джонсон снимет свой первый фильм — с Джессикой Альбой и певицей Charli XCX
По данным издания Deadline, актриса Дакота Джонсон, известная по «50 оттенкам серого», «Материалистке» и другим фильмам, снимет свою первую картину.

Главные роли в ней сыграют Джессика Альба и певица Charli XCX. Сценарий написала Ванесса Бургхардт. Картина расскажет историю девушки с аутизмом, которая сбегает от своей чрезмерно опекающей, но любящей матери в поисках свободы и дружбы.

Съёмки начнутся в ноябре в Лос-Анджелесе. Бюджет фильма составляет менее $ 10 млн, и он может претендовать на налоговый кредит в размере $ 2,4 млн от властей Калифорнии.

Дату выхода картины пока что не называют, это сделают позже.

