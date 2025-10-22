Звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити сыграет в драме с Джейсоном Айзексом
По данным издания Deadline, звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити сыграет в драме The Julia Set. Она присоединится к Джейсону Айзексу и Джиллиан Андерсон, которые исполнят ключевые роли.
В центре сюжета Джулия, талантливый математик, которая работает в условиях жёсткой конкуренции в академической среде. Преподаватель Паскаль записывает её на элитный подготовительный курс к самому сложному математическому конкурсу в мире — экзамену Патнэма.
Съёмки фильма уже идут в Лондоне, сколько они продлятся, неизвестно. Режиссёром, как и автором сценария, выступает Ники Бирн.
У картины пока нет даты премьеры.
