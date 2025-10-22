Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити сыграет в драме с Джейсоном Айзексом

По данным издания Deadline, звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити сыграет в драме The Julia Set. Она присоединится к Джейсону Айзексу и Джиллиан Андерсон, которые исполнят ключевые роли.

В центре сюжета Джулия, талантливый математик, которая работает в условиях жёсткой конкуренции в академической среде. Преподаватель Паскаль записывает её на элитный подготовительный курс к самому сложному математическому конкурсу в мире — экзамену Патнэма.

Съёмки фильма уже идут в Лондоне, сколько они продлятся, неизвестно. Режиссёром, как и автором сценария, выступает Ники Бирн.

У картины пока нет даты премьеры.