«Две противоположности»: Никита Ефремов — о встрече со своим отцом после его освобождения

«Две противоположности»: Никита Ефремов — о встрече со своим отцом после его освобождения
Актёр Никита Ефремов рассказал в интервью Лауре Джугелии о первой встрече со своим отцом Михаилом Ефремовым после его освобождения.

По словам Никиты, он испытал смешанные ощущения после встречи с отцом, но при этом, как только увидел его, они сразу же обнялись.

У меня были две противоположные штуки. На тему того, что очень хочется его обнять, прижать. А другая какая-то, что вроде и не хочется? Не знаю, эти две противоположности, когда я могу быть и таким, и сяким. Я будто это в моменте увидел.

Впрочем, первая встреча удалась. Сам Никита назвал воссоединение с отцом приятным. Актёр добавил, что Михаил Ефремов попросил ничего про него не рассказывать.

