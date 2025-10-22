Скидки
В Steam появился Календарь игр

В Steam появился Календарь игр
Компания Valve анонсировала новую функцию в SteamКалендарь игр. Опция уже доступна в качестве эксперимента Лабораторий магазина, её могут протестировать все желающие.

В Календаре можно отслеживать релизы тайтлов, которые должны понравиться пользователям на основе личной библиотеки и списка желаемого. Игры в нём можно отсортировать по меткам, числу проектов и другим тегам для удобства пользователей. Сервис призван помочь геймерам с отслеживанием вышедших и выходящих проектов, он особенно полезен в загруженные на релизы месяцы.

В Valve просят игроков оставлять отзывы на новую функцию на форумах Steam. Если геймеры примут нововведение положительно, то опция покинет Лаборатории и очень быстро станет общедоступной.

