Третий сезон «Вампиров средней полосы» стартует 1 ноября
Онлайн-кинотеатр START назвал точную дату старта третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Продолжение начнёт выходить уже 1 ноября.
Сюжет третьего сезона расскажет о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.
Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны в марте 2021-го. Проект был признан одним из лучших сериалов года. Премьера второго сезона состоялась 13 декабря 2022 года.
Комментарии
