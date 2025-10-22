Комедийный сериал «Чудо» выйдет 29 октября — шоу отложили на две недели

15 октября в онлайн-кинотеатре Premier должен был стартовать новый сериал — «Чудо». Однако комедийное шоу не вышло в назначенную дату, его перенесли в самый последний момент.

Спустя неделю в компании раскрыли новую дату выхода — 29 октября. В этот день выйдет вступительный эпизод проекта, а полноценное расписание станет известно позже.

«Чудо» расскажет историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков, её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.