Samsung представила шлем Galaxy XR — конкурента Apple Vision Pro по сниженной цене

Samsung представила шлем Galaxy XR — конкурента Apple Vision Pro по сниженной цене
Южнокорейская компания Samsung представила Galaxy XR — шлем смешанной реальности на базе операционной системы Android. Устройство уже поступило в продажу в США по цене в $ 1800, почти в два раза дешевле прямого конкурента Apple Vision Pro.

Galaxy XR оснащён micro-OLED-дисплеем с 4K-разрешением. Шлем работает на базе процессора Snapdragon XR2+ Gen 2 с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, его можно использовать примерно 2,5 часа без подзарядки. В Samsung обещают, что современные Android-приложения будут поддерживать гарнитуру, даже если для устройства не разработали отдельную поддержку.

Основная особенность Galaxy XR — интеграция с нейросетью Gemini от Google. Шлем можно использовать для самых разных ситуаций: от просмотра кино до 3D-моделирования и видеоигр. В последнем случае Gemini сможет помогать с прохождением, давая советы геймерам в реальном времени.

