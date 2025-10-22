Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вин Дизель намекнул на съёмки «Форсажа 11» в 2025 году

Вин Дизель намекнул на съёмки «Форсажа 11» в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

В начале октября Wall Street Journal сообщило, что у франшизы «Форсаж» возникли проблемы. В студии Universal якобы хотят резко сократить бюджет 11-й части серии, а у главных актёров серии даже не заключены контракты.

Спустя три недели Вин Дизель опубликовал фотографию в своих соцсетях, где он прогуливается по студии Universal вместе с главой по маркетингу Майклом Мозесом. Что самое интересное — на спине у Дизеля красуется надпись, что производство «Форсажа 11» стартует до конца 2025 года в Лос-Анджелесе.

Фото: Соцсети Вина Дизеля

Форсаж 10, Часть 2. Производство в Лос-Анджелесе. 2025.

Судя по всему, Дизель намекает на то, что ему удалось договориться с Universal и производство «Форсажа 11» всё же начнётся в ближайшие месяцы. Однако это также может быть ход в качестве давления на компанию от актёра.

Материалы по теме
Universal требует сократить бюджет «Форсажа 11» — будущее серии туманно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android