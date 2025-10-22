Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Почему не работает Телеграм и Вотсапп в России в октябре — причины, где не работает

В Роскомнадзоре объяснили, почему «Телеграм» и WhatsApp не работают на юге России
Аудио-версия:
Комментарии

Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджером WhatsApp и «Телеграм» в России. Об этом в ведомстве заявили в комментарии для ТАСС.

В РКН в очередной раз отметили, что ограничения связаны с тем, что сервисами массово пользуются мошенники, из-за чего против них и вводятся конкретные меры. При этом к другим, менее популярным мессенджерам никаких мер предпринято не было.

Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров.

О сбоях работы «Телеграма» и WhatsApp в России стало известно 21 октября. Жалобы в основном поступают из южных регионов страны — в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Пятигорске, Махачкале и других населённых пунктах. Пока неясно, когда будут сняты ограничения в этих регионах.

Материалы по теме
В России случился большой сбой интернета — не работают игры и зарубежные сайты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android