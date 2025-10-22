В Роскомнадзоре объяснили, почему «Телеграм» и WhatsApp не работают на юге России

Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджером WhatsApp и «Телеграм» в России. Об этом в ведомстве заявили в комментарии для ТАСС.

В РКН в очередной раз отметили, что ограничения связаны с тем, что сервисами массово пользуются мошенники, из-за чего против них и вводятся конкретные меры. При этом к другим, менее популярным мессенджерам никаких мер предпринято не было.

Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров.

О сбоях работы «Телеграма» и WhatsApp в России стало известно 21 октября. Жалобы в основном поступают из южных регионов страны — в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Пятигорске, Махачкале и других населённых пунктах. Пока неясно, когда будут сняты ограничения в этих регионах.