Съёмки сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива» завершены

Издание Esquire взяло интервью у актёра Аарона Пьера («Гений»). Он рассказал о производстве супергеройского сериала «Фонари».

По словам артиста, съёмки первого сезона завершились совсем недавно. Пьер назвал работу над шоу грандиозной, а главных героев сериала сравнил с настоящими людьми из-за их проработанных характеров.

Мы недавно завершили съёмки сериала «Фонари». Они были грандиозными во всех смыслах этого слова. Персонажи из Корпуса Зелёных фонарей — герои. Но они принимают все свои недостатки, что делает их невероятно проработанными. Мы часто говорили об этом на съёмочной площадке. Мне кажется, что таких людей можно встретить в реальной жизни.

«Фонари» — будущий супергеройский сериал, который расскажет о двух Зелёных фонарях, расследующих некое убийство в США. Авторы заявляли, что шоу по духу будет напоминать знаменитого «Настоящего детектива». Производством занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»). Шоу выйдет в 2026 году и станет частью киновселенной DC, как недавние «Супермен» и второй сезон «Миротворца».