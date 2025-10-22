Большой финал «Очень странных дел» покажут в кинотеатрах — инсайдер

Инсайдер Мэтью Беллони сообщил, что финальную серию знаменитого сериала «Очень странные дела» покажут в кинотеатрах. Премьера заключительного эпизода пятого сезона состоится в ночь на 1 января. Он будет идти более двух часов, как полноценный фильм.

По данным журналиста, серию продемонстрируют в некоторых кинотеатрах в день выхода. Он также отметил, что ранее выпускать в кино финальный эпизод не планировалось, но компания Netflix смогла добиться этого. Сам стриминговый сервис официально не комментировал премьеру отдельных серий на больших экранах.

Пятый сезон «Очень странных дел» продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин. Финальный сезон выйдет на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января.