Третий сезон аниме «Монолог фармацевта» стартует в октябре 2026 года

Стала известна дата выхода третьего сезона знаменитого аниме-сериала «Монолог фармацевта». Премьера продолжения состоится в двух частях: первая — в октябре 2026 года, вторая — в апреле 2027 года.

Аниме также получит полнометражный фильм под названием «Дневники аптекаря». Оно должно выйти в декабре 2026 года. Картина расскажет совершенно новую историю, автором которой выступила создатель оригинальной ранобэ «Монолог фармацевта» Нацу Хьюги.

«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца. Аниме стартовало в 2023 году и было высоко оценено как зрителями, так и критиками: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 8,5/10.