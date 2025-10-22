«Если бы m0NESY играл в русскоязычной команде, он бы вошёл в топ-3 мира»: Zweih — о Монеси

Рифлер Team Spirit Иван zweih Гогин высказался о таланте Ильи m0NESY Осипова, выступающего за Falcons по CS 2. В интервью HLTV он заявил, что снайпер мог бы стать одним из трёх лучших игроков планеты, если бы играл в русскоязычном составе.

Если бы вы спросили где-то полгода назад, я бы ответил: «Donk», но теперь это стало реальным. Назову m0NESY, потому что у него феноменальные механика, навыки и коммуникация. Я считаю, если перевести его в русскоговорящую команду, он бы несомненно попал в тройку лучших игроков мира.

Напомним, m0NESY вошёл в тройку лучших игроков 2024 года по версии HLTV Awards, заняв второе место после Данила donk Крышковца. В нынешнем сезоне Team Falcons не смогла завоевать ни одного трофея, трижды уступив Vitality в гранд-финалах, однако Осипов всё же получил медаль MVP на ESL Pro League Season 22.