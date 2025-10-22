Скидки
Стрим блогера iShowSpeed обошёл лучшую серию «Во все тяжкие» на сайте IMDb

На знаменитом агрегаторе IMDb появилась первая оценка трансляции популярного стримера. Так, на сайте теперь есть рейтинг записей знаменитого блогера iShowSpeed.

Фото: IMDb

Речь идёт о трансляции 2021 года под названием «Ранний стрим». Во время эфира блогер свыше четырёх часов играл в Fortnite. Сейчас рейтинг трансляции составил 10 баллов из 10, на основе более шести тысяч оценок пользователей. Для сравнения: такую высокую оценку имеет только 14-й эпизод пятого сезона культового сериала «Во все тяжкие» под названием «Озимандия».

iShowSpeed — популярный стример, который на трансляциях играет в Fortnite, FC и другие знаменитые проекты. Он известен своим добродушным подходом и эмоциональными вспышками во время стримов. Блогер также стал популярен благодаря огромному количеству мемов с ним. Трансляция «Ранний стрим» особенно запомнилась фанатам, ведь на ней он честно рассказывал о себе и проблемах в семье.

