Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Watson и Maladych официально стали игроками основного состава Team Yandex по Dota 2

Watson и Maladych официально стали игроками основного состава Team Yandex по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивный клуб Team Yandex официально подтвердил подписание Алимжана Watson Исламбекова и Армана Maladych Оразбаева. Игроки займут первую и пятую позиции соответственно, окончательно закрепившись в основном составе команды по Dota 2.

Ранее оба киберспортсмена уже выступали за Team Yandex в статусе стендинов, сыграв несколько официальных матчей. По словам представителей организации, коллектив доволен результатами совместной работы и уже приступил к активной подготовке к FISSURE PLAYGROUND 2 — крупному турниру с призовым фондом в $ 1 млн, который пройдёт с 23 октября по 2 ноября в Белграде.

Состав Team Yandex на FISSURE PLAYGROUND 2:

  • Алимжан Watson Исламбеков (Казахстан);
  • Илья Chira JUNIOR Хиртсов (Россия);
  • Евгений Noticed Игнатенко (Россия);
  • Мартин Saksa Саздов (Македония);
  • Арман Malady Оразбаев (Казахстан).
Таланты на FPG 2
Объявлен список талантов русскоязычной студии FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android