Watson и Maladych официально стали игроками основного состава Team Yandex по Dota 2

Киберспортивный клуб Team Yandex официально подтвердил подписание Алимжана Watson Исламбекова и Армана Maladych Оразбаева. Игроки займут первую и пятую позиции соответственно, окончательно закрепившись в основном составе команды по Dota 2.

Ранее оба киберспортсмена уже выступали за Team Yandex в статусе стендинов, сыграв несколько официальных матчей. По словам представителей организации, коллектив доволен результатами совместной работы и уже приступил к активной подготовке к FISSURE PLAYGROUND 2 — крупному турниру с призовым фондом в $ 1 млн, который пройдёт с 23 октября по 2 ноября в Белграде.

Состав Team Yandex на FISSURE PLAYGROUND 2:

Алимжан Watson Исламбеков (Казахстан);

Илья Chira JUNIOR Хиртсов (Россия);

Евгений Noticed Игнатенко (Россия);

Мартин Saksa Саздов (Македония);

Арман Malady Оразбаев (Казахстан).