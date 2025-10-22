Скидки
Фильм Скуф с Зубаревым: дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Комедия «Скуф» с Александром Зубаревым выйдет 16 апреля 2026 года
Портал «Кинопоиск» сообщил дату выхода фильма «Скуф». Комедия со знаменитым блогером Александром Зубаревым выйдет в кинотеатрах 16 апреля 2026 года.

Лента расскажет историю обычного российского мужчины Аркадия, живущего в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в «Танчики». И, по мнению даже самых близких друзей, он эталонный скуф. Но всё меняется, когда он узнает, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены.

В «Скуфе», помимо Зубарева, появятся знаменитый бизнесмен Николай Василенко, телеведущий Леонид Якубович и блогер Валя Карнавал. Режиссёром выступил Алексей Степанов — постановщик триллера «Осьминог».

