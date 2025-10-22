Скидки
HLE и G2 гарантировали место в плей-офф LoL Worlds 2025

В решающих матчах игрового дня Hanwha Life Esports и G2 Esports сумели оформить выход в плей-офф, обыграв своих соперников.

Корейский коллектив Hanwha Life Esports уверенно справился с CTBC Flying — серия завершилась со счётом 2:0.

В свою очередь, G2 Esports в напряжённом противостоянии взяла верх над FlyQuest — 2:1. Эти победы обеспечили обеим командам путёвки в следующую стадию турнира.

Для CTBC Flying и FlyQuest борьба продолжается: у них остался последний шанс попасть в плей-офф — всё решится в пятом раунде швейцарки.

Worlds 2025 проходит в Китае с 14 октября по 9 ноября. 17 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

