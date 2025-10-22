Скидки
Большой трейлер сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие» — премьера 7 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Apple опубликовала большой трейлер нового сериала Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Проект получил название Pluribus («Из многих»), он стартует в онлайн-кинотеатре Apple TV уже 7 ноября с двух эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Картина расскажет историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События проекта развернутся в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир.

Новый проект Гиллигана описывается как психологическая научная фантастика в духе «Секретных материалов» и «Инопланетянина» Стивена Спилберга. Главную роль в сериале исполнила Рэй Сихорн — Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу».

