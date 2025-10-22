Скидки
Вышли два эпизода Dispatch — супергеройской игры от авторов The Wolf Among Us

Вышли два эпизода Dispatch — супергеройской игры от авторов The Wolf Among Us
22 октября состоялся релиз двух эпизодов Dispatch — комедийной игры от студии AdHoc. Проект уже доступен в Steam и PlayStation 5. По два новых эпизода будут выходить раз в неделю до 12 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале AdHoc Studio. Права на видео принадлежат AdHoc Studio.

Сюжет приключенческой игры повествует о супергерое Меха-мене. Его костюм сломался во время сражения с врагом, теперь ему предстоит работать диспетчером в бюро сверхлюдей. Он начинает руководить бывшими злодеями, которые должны реабилитироваться в супергероев.

Игрокам предстоит отправлять своих подопечных на места преступлений, выбирая варианты в многочисленных диалогах. Принятые решения повлияют на отношения с командой.

Главную роль в игре озвучил звезда культового сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол. Разработчиками выступили одни из создателей знаменитых The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands.

Какой получилась Dispatch:
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
