Трейлер первого сезона Battlefield 6 с двумя новыми картами — старт 28 октября

Трейлер первого сезона Battlefield 6 с двумя новыми картами — старт 28 октября
Компания Electronic Arts представила трейлер первого сезона Battlefield 6. Он начнётся 28 октября и будет разделён на три этапа.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Вместе с первым сезоном в игру добавят две новые карты — Blackwell Fields и Eastwood. Кроме того, в проекте появятся шесть новых стволов, два временных режима и одна изменённая локация. Первая часть обновления станет доступна сразу. Новый контент в игру также добавят 18 ноября и 9 декабря.

Релиз Battlefield 6 состоялся 10 октября на ПК и консолях. Первый сезон поддержки игры состоится уже 28 октября, в этот день в игру добавят новую карту и другой контент. За три дня с момента выхода шутер разошёлся тиражом в семь миллионов копий, побив рекорд серии.

