Пиксельный экшен Marvel Cosmic Invasion выйдет 1 декабря — трейлер

Студия Tribute Games Inc. раскрыла дату выхода пиксельного супергеройского битемапа Marvel Cosmic Invasion. Игра выйдет 1 декабря на консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Tribute Games Inc.

Сюжет игры повествует о том, как злодеи решили уничтожить всю цивилизацию: от Нью-Йорка до глубин Негативной зоны. Многочисленным героям придётся вступить в решающую схватку за судьбу мира. На старте в игре будет 15 героев из вселенной комиксов Marvel, среди которых Железный человек, Росомаха, Человек-паук, Веном, Нова, Шторм и другие.

Marvel Cosmic Invasion получит русский перевод в виде субтитров. В игре также будет доступен кооператив.