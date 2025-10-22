Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пиксельный экшен Marvel Cosmic Invasion выйдет 1 декабря — трейлер

Пиксельный экшен Marvel Cosmic Invasion выйдет 1 декабря — трейлер
Комментарии

Студия Tribute Games Inc. раскрыла дату выхода пиксельного супергеройского битемапа Marvel Cosmic Invasion. Игра выйдет 1 декабря на консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Tribute Games Inc.

Сюжет игры повествует о том, как злодеи решили уничтожить всю цивилизацию: от Нью-Йорка до глубин Негативной зоны. Многочисленным героям придётся вступить в решающую схватку за судьбу мира. На старте в игре будет 15 героев из вселенной комиксов Marvel, среди которых Железный человек, Росомаха, Человек-паук, Веном, Нова, Шторм и другие.

Marvel Cosmic Invasion получит русский перевод в виде субтитров. В игре также будет доступен кооператив.

О другой популярной игре:
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android