YouTube начнёт предупреждать о долгом просмотре роликов Shorts

На YouTube появится новая функция ограничения времени просмотра видео. Обновление касается коротких роликов в Shorts.

Теперь в настройках своего аккаунта на смартфоне можно выбрать время, которое можно потратить на просмотр видео в ленте. По истечении заявленного срока пользователь получит уведомление, что Shorts приостановлен на день. Авторы заявили, что сообщение можно будет проигнорировать, но оно поможет эффективно распределять время.

Shorts — неотъемлемая часть опыта использования YouTube. Ограничение времени прокрутки ленты коротких видео позволяет пользователям исследовать контент и более осознанно подходить к своим привычкам просмотра, а также эффективно распределять время.

YouTube также заявил, что настраивать ограничения по времени можно уже с 22 октября. Функцию начали внедрять, поэтому она может появиться позднее у некоторых пользователей.