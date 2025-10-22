The MongolZ шокировали фанатов — Senzu отправлен на скамейку запасных в CS
The MongolZ неожиданно объявили об изменениях в составе по Counter-Strike 2 — впервые за более чем два года. 19-летний Азбаяр Senzu Мунхболд переведён в запас и временно покинет основной ростер команды, организация также дала комментарий:
За последние годы Senzu и парни вместе написали новую главу в истории монгольского киберспорта, продемонстрировав мирового уровня талант, преданность и решимость.
По словам представителей The MongolZ, решение было принято после внимательных обсуждений между игроками и менеджментом. Клуб поблагодарил болельщиков за неизменную поддержку и попросил уважать команду в этот переходный период.
Текущий состав The MongolZ выглядит следующим образом:
- Аюш mzinho Батболд;
- Усухбаяр 910 Банзрагч;
- Гаридмагнай blitz Бямбасурен;
- Содбаяр Techno4K Мөнхболд.
