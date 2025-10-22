Скидки
The MongolZ шокировали фанатов — Senzu отправлен на скамейку запасных в CS

The MongolZ шокировали фанатов — Senzu отправлен на скамейку запасных в CS
The MongolZ неожиданно объявили об изменениях в составе по Counter-Strike 2 — впервые за более чем два года. 19-летний Азбаяр Senzu Мунхболд переведён в запас и временно покинет основной ростер команды, организация также дала комментарий:

За последние годы Senzu и парни вместе написали новую главу в истории монгольского киберспорта, продемонстрировав мирового уровня талант, преданность и решимость.

По словам представителей The MongolZ, решение было принято после внимательных обсуждений между игроками и менеджментом. Клуб поблагодарил болельщиков за неизменную поддержку и попросил уважать команду в этот переходный период.

Текущий состав The MongolZ выглядит следующим образом:

  • Аюш mzinho Батболд;
  • Усухбаяр 910 Банзрагч;
  • Гаридмагнай blitz Бямбасурен;
  • Содбаяр Techno4K Мөнхболд.
Бронзовые призёры!
The MongolZ заняла третье место на Thunderpick World Championship 2025 по CS 2
