The MongolZ шокировали фанатов — Senzu отправлен на скамейку запасных в CS

The MongolZ неожиданно объявили об изменениях в составе по Counter-Strike 2 — впервые за более чем два года. 19-летний Азбаяр Senzu Мунхболд переведён в запас и временно покинет основной ростер команды, организация также дала комментарий:

За последние годы Senzu и парни вместе написали новую главу в истории монгольского киберспорта, продемонстрировав мирового уровня талант, преданность и решимость.

По словам представителей The MongolZ, решение было принято после внимательных обсуждений между игроками и менеджментом. Клуб поблагодарил болельщиков за неизменную поддержку и попросил уважать команду в этот переходный период.

Текущий состав The MongolZ выглядит следующим образом:

Аюш mzinho Батболд;

Усухбаяр 910 Банзрагч;

Гаридмагнай blitz Бямбасурен;

Содбаяр Techno4K Мөнхболд.