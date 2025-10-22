Майли Сайрус записала песню для «Аватара 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона

Знаменитая певица Майли Сайрус выпустит оригинальную песню к фильму «Аватар 3: Пламя и пепел». Композиция Dream as One станет доступна для прослушивания 14 ноября.

Сама Сайрус заявила, что для неё большая честь записать песню к фильму. Она поблагодарила режиссёра Джеймса Кэмерона за возможность стать частью его вселенной.

Для меня большая честь поддержать фильм «Аватар: Пламя и пепел» оригинальной песней, которую я написала вместе с Марком Ронсоном и Эндрю Уайеттом. Поскольку я сама пережила пожар и возрождаюсь из пепла, этот проект имеет для меня огромное значение. Спасибо, Джим, за возможность превратить этот опыт в музыкальное лекарство. Темы фильма — единство, исцеление и любовь — глубоко резонируют с моей душой. Быть хотя бы небольшой частью «Аватара» — это поистине мечта, ставшая реальностью.

Песня Dream as One будет звучать на финальных титрах «Аватара 3: Пламя и пепел», который выйдет в мировом прокате 19 декабря. Новая картина расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.