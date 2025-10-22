«Кажется, будто я покидаю свой дом»: Senzu высказался после ухода из The MongolZ

Профессиональный игрок в CS 2 Азбаяр Senzu Мунхболд прокомментировал своё отстранение от основного состава The MongolZ. Пост киберспортсмен опубликовал в соцсети X, отметив, что решение не стало для него неожиданностью:

Не знаю, что сказать. Это не было неожиданностью. Кажется, будто я покидаю свой дом. У нас было много памятных моментов. Желаю всего хорошего своим любимым. И приношу извинения тем, кто поддерживал нас, простите за плохие новости. Если бы вы, ребята, не дали мне такой отличный шанс, я бы не был таким, как сейчас. Спасибо и простите за всё.

О переводе игрока в запас The MongolZ объявили 22 октября. За два года в составе Мунхболд успел стать чемпионом Esports World Cup 2025 по CS 2, а также финалистом BLAST Bounty Fall — 2025 и BLAST.tv Austin Major — 2025. Кто заменит его в стартовой пятёрке, пока неизвестно.