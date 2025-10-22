Скидки
ФК Акрон стал первым футбольным клубом с собственной картой в Counter-Strike

Аудио-версия:
Футбольный клуб Акрон представил уникальный проект — собственную карту в Counter-Strike, став первым в мире клубом, решившимся на подобный шаг. Инициатором идеи стал полузащитник команды Солтмурад Бакаев, который вместе с братом Зелимханом основал киберспортивную организацию BAKS.

Для тестирования карты Акрон пригласил команду BAKS на матч с Зенитом, где игроки смогли опробовать арену вместе с болельщиками. Виртуальная площадка получила фирменную футбольную атмосферу — внутри можно не только стрелять, но и забивать голы.

Новая карта уже доступна в Steam, и клуб приглашает всех фанатов опробовать её лично.

Также завтра пройдёт турнир по CS 2 с медийным составом на карте Акрона. Шоу-матч с участием Солтмурада Бакаева, Максима Болдырева, PCH3LK1N, anastaze, poka, tried, fluffy и pipw начнётся в 16:00 по мск.

Фото: ФК Акрон

