Riot Games представила новую систему Path to Champions для сезона 2026 по Valorant

Аудио-версия:
Riot Games объявила детали Path to Champions — новой системы, которая впервые позволит командам из лиг Challengers попасть на главный турнир года — VALORANT Champions 2026 в Шанхае.

Лучшие коллективы из регионов Americas, EMEA, Pacific и China получат шанс сыграть против партнёрских клубов во втором этапе сезона и побороться за слот на мировое первенство. Каждому региону выделено по четыре места. Участники получат финансовую поддержку в размере $ 75 тыс. для покрытия расходов на поездку и участие.

Valorant, схема обновлённой системы

Valorant, схема обновлённой системы

Фото: Valorant

Академические составы (включая Liquid, KRÜ, Sentinels, DRX и другие) не смогут участвовать в Path to Champions и потеряют защиту от выбывания, тогда как аффилированные команды сохранят право на участие. Минимальный возраст игроков составит 16 лет (18 — для Китая).

Фото: Valorant

Система стартует в 2026 году и сделает VALORANT Champions Shanghai первым турниром, открытым для команд из Challengers.

