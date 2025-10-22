Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

S0m покинул чемпионский состав NRG Esports по Valorant

S0m покинул чемпионский состав NRG Esports по Valorant
Аудио-версия:
Комментарии

Сэм s0m О завершает выступления за NRG Esports и пропустит сезон VCT Americas 2026. Об этом сообщает портал Sheep Esports. Решение стало неожиданным на фоне успеха команды в 2025 году — NRG завершили сезон на вершине, завоевав титул чемпионов мира на VALORANT Champions 2025.

S0m — один из ветеранов NRG, выступавший за клуб с момента основания состава в 2020 году. Именно он помог организации выиграть первый международный трофей, став ключевой фигурой в гранд-финале против Fnatic, завершившемся со счётом 3:2.

Уход S0m станет серьёзным вызовом для NRG. При этом сам игрок, обладая богатым опытом и чемпионским статусом, наверняка станет желанным усилением для любой команды.

Текущий состав NRG Esports:

  • Итан Ethan Арнольд
  • Адам mada Пампух
  • Брок brawk Сомерхалдер
  • Логан skuba Дженкинс
  • Сэм s0m О.
Новый агент
Новый агент Veto в Valorant. Гайд по персонажу, уничтожающему умения
Новый агент Veto в Valorant. Гайд по персонажу, уничтожающему умения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android