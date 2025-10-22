S0m покинул чемпионский состав NRG Esports по Valorant

Сэм s0m О завершает выступления за NRG Esports и пропустит сезон VCT Americas 2026. Об этом сообщает портал Sheep Esports. Решение стало неожиданным на фоне успеха команды в 2025 году — NRG завершили сезон на вершине, завоевав титул чемпионов мира на VALORANT Champions 2025.

S0m — один из ветеранов NRG, выступавший за клуб с момента основания состава в 2020 году. Именно он помог организации выиграть первый международный трофей, став ключевой фигурой в гранд-финале против Fnatic, завершившемся со счётом 3:2.

Уход S0m станет серьёзным вызовом для NRG. При этом сам игрок, обладая богатым опытом и чемпионским статусом, наверняка станет желанным усилением для любой команды.

Текущий состав NRG Esports: