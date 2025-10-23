Скидки
Ретейки теперь официально в CS 2 — Valve добавила режим и изменила контракты на ножи

Комментарии

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором главным нововведением стал режим «Ретейки». Теперь он доступен в официальном матчмейкинге на картах из групп Defusal Alpha и Defusal Delta.

Разработчики также исправили взаимодействие молотова и дымовых гранат, обновили карты Golden, Palacio, Rooftop и немного переработали Inferno — улучшили видимость на «балконе» и оптимизировали производительность.

Кроме того, в игре обновили систему контрактов. Теперь можно сдать пять предметов тайного качества и получить нож или перчатки из коллекции одного из обменянных скинов. Однако полученные предметы нельзя продать в торговой площадке Steam.

Valve также подтянула производительность в меню, исправила размытые иконки инвентаря и звуковые баги.

