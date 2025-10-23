Расписание матчей первого дня топ-турнира Fissure Playground 2 по Dota 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 октября, в Белграде стартует глобальный чемпионат FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2. 16 топовых команд будут бороться за престижный трофей и $ 1 млн.

В рамках первого игрового дня все коллективы проведут по одному матчу в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр FISSURE PLAYGROUND 2 на четверг, 23 октября:

11:00. HEROIC (Южная Америка) — Yakult Brothers (Китай);

11:00. Aurora Gaming (Россия) — Runa Team (Россия) ;

— ; 14:30. BetBoom Team (Россия) — Virtus.pro (Европа);

— Virtus.pro (Европа); 14:30. Team Liquid (Европа) — Team Cobra (Перу);

18:00. PARIVISION (Россия) — Nigma Galaxy (Ближний Восток);

— Nigma Galaxy (Ближний Восток); 18:00. Tundra Esports (Европа) — Vici Gaming (Китай);

21:30. Team Spirit (Россия) — Team Yandex (Россия) ;

— ; 21:30. Team Falcons (Ближний Восток) — MOUZ (Европа).

Все матчи FISSURE PLAYGROUND 2 на русском языке можно будет бесплатно посмотреть на канале студии на Twitch или YouTube.