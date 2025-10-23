Расписание матчей первого дня топ-турнира Fissure Playground 2 по Dota 2
Сегодня, 23 октября, в Белграде стартует глобальный чемпионат FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2. 16 топовых команд будут бороться за престижный трофей и $ 1 млн.
В рамках первого игрового дня все коллективы проведут по одному матчу в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание игр FISSURE PLAYGROUND 2 на четверг, 23 октября:
- 11:00. HEROIC (Южная Америка) — Yakult Brothers (Китай);
- 11:00. Aurora Gaming (Россия) — Runa Team (Россия);
- 14:30. BetBoom Team (Россия) — Virtus.pro (Европа);
- 14:30. Team Liquid (Европа) — Team Cobra (Перу);
- 18:00. PARIVISION (Россия) — Nigma Galaxy (Ближний Восток);
- 18:00. Tundra Esports (Европа) — Vici Gaming (Китай);
- 21:30. Team Spirit (Россия) — Team Yandex (Россия);
- 21:30. Team Falcons (Ближний Восток) — MOUZ (Европа).
Все матчи FISSURE PLAYGROUND 2 на русском языке можно будет бесплатно посмотреть на канале студии на Twitch или YouTube.
