В WhatsApp появилась функция для защиты от злоушленников

По информации издания 9to5Mac.

Всё больше мошенников используют тактику, при которой они выдают себя за сотрудников службы поддержки, чтобы обманом заставить жертв показать им экран через WhatsApp. Таким образом они могут получить конфиденциальную информацию, например данные банковского счёта и коды подтверждения.

Meta сообщает, что WhatsApp теперь будет вмешиваться, если кто-то попытается использовать демонстрацию экрана с неизвестным контактом во время видеозвонка. Компания также будет заранее помечать подозрительные чаты в Facebook Messenger…

Мошенники часто создают онлайн-аккаунты и страницы в Facebook, выдавая себя за представителей службы поддержки клиентов банков, авиакомпаний и других компаний. Они следят за аккаунтами брендов в поисках комментариев от клиентов, столкнувшихся с проблемами, а затем пишут этим людям, выдавая себя за службу поддержки бренда.

Они просят жертву показать им экран перед входом в сервис, чтобы они могли получить доступ к конфиденциальной информации. Хотя они, как правило, не могут получить доступ к паролям напрямую, они могут узнать имя пользователя и другую информацию, необходимую для запроса на смену пароля. Затем они видят, как на