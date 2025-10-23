Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp появилась функция для защиты от злоушленников

В WhatsApp появилась функция для защиты от злоушленников
Аудио-версия:
Комментарии

По информации издания 9to5Mac.

Всё больше мошенников используют тактику, при которой они выдают себя за сотрудников службы поддержки, чтобы обманом заставить жертв показать им экран через WhatsApp. Таким образом они могут получить конфиденциальную информацию, например данные банковского счёта и коды подтверждения.

Meta сообщает, что WhatsApp теперь будет вмешиваться, если кто-то попытается использовать демонстрацию экрана с неизвестным контактом во время видеозвонка. Компания также будет заранее помечать подозрительные чаты в Facebook Messenger…

Мошенники часто создают онлайн-аккаунты и страницы в Facebook, выдавая себя за представителей службы поддержки клиентов банков, авиакомпаний и других компаний. Они следят за аккаунтами брендов в поисках комментариев от клиентов, столкнувшихся с проблемами, а затем пишут этим людям, выдавая себя за службу поддержки бренда.

Они просят жертву показать им экран перед входом в сервис, чтобы они могли получить доступ к конфиденциальной информации. Хотя они, как правило, не могут получить доступ к паролям напрямую, они могут узнать имя пользователя и другую информацию, необходимую для запроса на смену пароля. Затем они видят, как на

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android