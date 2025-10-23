Подробностями нового фильма про Бэтмена поделятся скоро

Андрес Мускетти, режиссёр фильма «Оно» и «Оно 2», рассказал про свою новую картину о «Бэтмене». Лента носит подзаголовок «Отважный и смелый».

По словам постановщика, он поделится подробностями картины уже скоро. Фанатам не придётся ждать слишком долго, однако о чём именно расскажет Андрес, пока неизвестно.

Таким образом, Джеймс Ганн продолжает поиски Бэтмена в киновселенной DC. Сейчас Тёмного рыцаря также играет Роберт Паттинсон, однако фильмы с ним не входят в общий канон новой франшизы. Премьера кинокомикса «Бэтмен 2» состоится в октябре 2027 года.

Когда выпустят картину про Бэтмена в рамках новой киновселенной Marvel, пока неизвестно.