Подробностями нового фильма про Бэтмена поделятся скоро
Андрес Мускетти, режиссёр фильма «Оно» и «Оно 2», рассказал про свою новую картину о «Бэтмене». Лента носит подзаголовок «Отважный и смелый».
По словам постановщика, он поделится подробностями картины уже скоро. Фанатам не придётся ждать слишком долго, однако о чём именно расскажет Андрес, пока неизвестно.
Таким образом, Джеймс Ганн продолжает поиски Бэтмена в киновселенной DC. Сейчас Тёмного рыцаря также играет Роберт Паттинсон, однако фильмы с ним не входят в общий канон новой франшизы. Премьера кинокомикса «Бэтмен 2» состоится в октябре 2027 года.
Когда выпустят картину про Бэтмена в рамках новой киновселенной Marvel, пока неизвестно.
