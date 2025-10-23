Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Подробностями нового фильма про Бэтмена поделятся скоро

Подробностями нового фильма про Бэтмена поделятся скоро
Комментарии

Андрес Мускетти, режиссёр фильма «Оно» и «Оно 2», рассказал про свою новую картину о «Бэтмене». Лента носит подзаголовок «Отважный и смелый».

По словам постановщика, он поделится подробностями картины уже скоро. Фанатам не придётся ждать слишком долго, однако о чём именно расскажет Андрес, пока неизвестно.

Таким образом, Джеймс Ганн продолжает поиски Бэтмена в киновселенной DC. Сейчас Тёмного рыцаря также играет Роберт Паттинсон, однако фильмы с ним не входят в общий канон новой франшизы. Премьера кинокомикса «Бэтмен 2» состоится в октябре 2027 года.

Когда выпустят картину про Бэтмена в рамках новой киновселенной Marvel, пока неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android