Бри Ларсон ответила, сыграет ли она Капитана Марвел в новых «Мстителях»

Актриса Бри Ларсон, известная по роли Капитана Марвел в киновселенной Marvel, рассказала, вернётся ли она к этой роли в будущих частях «Мстителей».

Ларсон не смогла дать полноценный ответ, отметив, что не может раскрыть такую информацию. Обычно, если актёры не участвуют в каком-то проекте, они просто отказываются и говорят, что их не стоит ждать, но в случае с Ларсон ситуация иная.

Спасибо, что спросили, но вы же знаете, что я не могу ответить.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 1 мая 2026 года. Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. В следующей части «Мстителей», в «Секретных войнах», Дум тоже станет главным злодеем.

