Все новости
Гильермо дель Торо хочет снять фильм по «Призраку Оперы»

Гильермо дель Торо, известный по «Форме воды» и «Пиноккио», рассказал, что хочет экранизировать «Призрака Оперы». Планов в ближайшее время на это нет, но мысли уже появились.

По словам режиссёра, он понимает, что снимать фильм на эту тематику не в новинку, однако у Гильермо есть идеи, как эту историю можно иначе подать, чтобы она зацепила зрителей.

Это классическая история, но я бы сделал её по-другому. У меня есть пара идей, но пока я займусь покадровой анимацией.

«Призрак Оперы» — одноимённый роман французского писателя Гастона Леру, а также к мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера, фильму или телесериалу. По произведению вышло много адаптаций, в том числе фильм 2004 года с Джерардом Батлером в главной роли.

