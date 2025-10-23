Скидки
Элизабет Олсен пообещала сниматься только в тех фильмах, которые выйдут в кинотеатрах

Недавно актриса Элизабет Олсен, известная по роли Алой ведьмы в киновселенной Marvel и другим лентам, рассказала, в каких картинах в дальнейшем ей бы хотелось сняться.

По словам Олсен, она хочет продолжать сниматься в тех лентах, которые покажут именно в кинотеатре. А если кто-то против, людям нужно объединить свои усилия.

Если фильм снят независимо и продаётся стримингу, то ладно. Но я не хочу сниматься там, где стриминг — это цель. Я считаю, что людям важно объединяться в сообщество, видеть других людей, находиться в одном месте.

Олсен нет в списке актёров, которые сыграют в «Мстителях: Судный день», однако создатели вполне могли пойти на такой шаг, чтобы не раскрывать зрителям все карты.

