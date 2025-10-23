Хоррор «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком вышел в России

Хоррор «Чёрный телефон 2» вышел в кинотеатрах России. Картину уже можно посмотреть в кинотеатрах страны в рамках предсеансного обслуживания.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь.

В мировом прокате сборы хоррора уже достигли $ 47 млн: лента стартовала лучше первой части, которая в 2021 году собрала за уикенд $ 23 млн. Главные роли в сиквеле сыграли Итан Хоук («Отрочество»), Мэйсон Темз («Как приручить дракона») и Анна Лори («Роковой патруль»). Режиссёром выступил Скотт Дерриксон, снявший оригинал.